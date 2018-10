Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Zeiten steigender Ölpreise seien schon in der Vergangenheit selten Phasen gewesen, in denen sich Airline-Wertpapiere stark entwickelt hätten. 2018 würden sie jedoch besonders unter der Furcht vor höheren Treibstoffkosten leiden, zumal Rivalen wie Ryanair mit Gewinnwarnungen für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgen würden.Weiteren Gegenwind habe es für die Lufthansa gestern auch noch durch einen sehr negativen Analystenkommentar der Citigroup gegeben. Demnach sehe Analyst Mark Manduca "düstere Zeiten" auf die europäischen Airlines zukommen. Für die Lufthansa habe er das Kursziel von 19,90 auf 18,00 Euro rediuziert und stufe sie mit "sell" ein. Er erwarte bei der Lufthansa in den kommenden 24 Monaten wesentlich höhere Treibstoffkosten (wobei die Lufthansa gegen hohe Ölpreise traditionell relativ hoch abgesichert sei)."Der Aktionär" sei für die operative Geschäftsentwicklung der Lufthansa weniger skeptisch gestimmt als die Citigroup. Trotzdem dränge sich wegen des deutlich angeschlagenen Charts ein Einstieg beim Blue Chip vorerst nicht auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: