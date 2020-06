Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,005 EUR -1,77% (04.06.2020, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,994 EUR +0,22% (04.06.2020, 13:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Das Rettungspaket, dem die Hauptversammlung noch zustimmen müsse, sei unabdingbar zur Vermeidung eines Schutzschirmverfahrens mit weit gravierenderen Folgen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor der Lufthansa liege ein harter Weg, der, wenn er konsequent beschritten werde, langfristig auch zur Stärkung der Wettbewerbsposition beitragen könne. Auch wenn die Ausweitung der Flugpläne nun schneller als erhofft erfolge, nehme der Aktienkurs schon eine sehr dynamische Geschäftserholung vorweg, die Donie in diesem Umfang noch nicht sehe. Heute falle zudem die Entscheidung, ob die Lufthansa den DAX im Rahmen eines Fast-Exit verlassen müsse.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Lufthansa-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab und bestätigt das Kursziel von 8 Euro. (Analyse vom 04.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: