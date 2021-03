Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,17 EUR -1,50% (10.03.2021, 13:57)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,205 EUR -1,37% (10.03.2021, 13:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kursanstieg in den vergangenen Handelswochen lege die Lufthansa-Aktie in dieser Woche eine Verschnaufpause ein. Das sei aus charttechnischer Sicht absolut gesund. Fundamental betrachtet für nicht gesund halte indes die Bank of America (BofA) das aktuelle Bewertungsniveau des MDAX-Titels. BofA-Analystin Muneeba Kayani habe zwar das Kursziel für die Lufthansa-Aktie um 2 Euro erhöht. Mit jetzt 6,50 Euro liege es allerdings immer noch weit unter den aktuellen Kursen. Dementsprechend sei das Anlagevotum mit "underperform" bestätigt worden. Kayani habe gelobt, dass Liquidität und Nettoschulden im vierten Quartal 2020 besser als erwartet ausgefallen seien. Dennoch sehe sie weiterhin Risiken für eine weitere Kapitalerhöhung.Die Lufthansa-Aktie bleibe natürlich ein heißes Eisen. Angesichts der Hoffnungen auf eine Normalisierung des Flugverkehrs sowie des starken Charts könnten Anleger nach wie vor an Bord bleiben. Die Position sollte weiterhin mit einem Stopp bei 9,50 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: