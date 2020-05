Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,112 EUR +5,59% (26.05.2020, 10:48)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,06 EUR +4,86% (26.05.2020, 10:33)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Lufthansa habe die Verhandlungen über deutsche Staatshilfe (Schweizer Staatshilfe bereits bekannt, Verhandlungen mit Österreich und Belgien würden noch laufen) abgeschlossen (bis zu 9 Mrd. Euro). Der Staat (über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)) werde sich direkt mit 20% zum Nennwert je Aktie (2,56 (zum Vergleich Xetra-Schlusskurs vom 25.05.2020: 8,64) Euro; entspreche 300 Mio. Euro) beteiligen.Darüber hinaus erhalte die Lufthansa eine Stille Einlage von bis zu 5,7 Mrd. Euro, wovon ca. 4,7 Mrd. Euro als Eigenkapital (nach HGB/IFRS) gelte und unbefristet sei (aber jederzeit in Teilen bzw. im Ganzen vom Unternehmen kündbar). Die Stille Einlage werde in 2020/2021 mit 4% p.a. (steigend bis 2027 auf 9,5% p.a.) vergütet. Unter der Voraussetzung der vollen Rückzahlung der Stillen Einlage durch die Lufthansa sowie eines Mindestveräußerungspreises von 2,56 Euro je Aktie zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 12%, verpflichte sich der WSF zum vollständigen Verkauf seines Aktienbesitzes bis zum 31.12.2023 zum Marktpreis.Ferner umfasse die Staatshilfe eine syndizierte Kreditfazilität (bis zu 3 Mrd. Euro). Trotz des Wermutstropfens - sehr hoher Abschlag des Emissionspreises der Kapitalerhöhung zum gegenwärtigen Aktienkurs - erachte der Analyst die Konditionen/Auflagen der Staatshilfe als angemessen und tragbar. Diese verschaffe der Lufthansa ausreichend "Luft" bis zur erwarteten Erholung des Luftverkehrs (allgemein: Erreichen des 2019er Niveaus in 2023). Der Konzern sei 2017 bis 2019 profitabel und rentabel gewesen. Ein Hauptrisikofaktor erwachse offenbar aber aus der Reaktion der EU-Kommission (eventuell Abgabe von Start- und Landerechten).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: