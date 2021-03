Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,17 EUR +3,62% (08.03.2021, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,195 EUR +1,84% (08.03.2021, 12:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unverändert mit "verkaufen" ein.Das Zahlenwerk für das Q4/2020 (testiert), das erneut schwer von der Covid-19-Pandemie belastet gewesen sei, sei hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben, sei aber besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Die Bilanz sei durch das Krisenjahr (Rekordverlust) sowie die rückläufigen Marktzinsen (steigende Pensionslast) stark angegriffen worden (u.a. Konzern-Eigenkapital per 31.12.2020: 1,39 (31.12.2019: 10,26) Mrd. Euro; Konzern-Eigenkapitalquote per 31.12.2020: 3,5% (31.12.2019: 24,0%)). Auch wenn sich wichtige Konzernkennzahlen (u.a. bereinigtes EBIT, bereinigter freier Cashflow) gemäß Unternehmens-Guidance in 2021 verbessern sollten, würden sie dennoch negativ ausfallen, was die Eigenkapitalbasis weiter angreife (aber Entlastung durch Anstieg der Marktzinsen (sinkende Pensionslast)) und die Nettofinanzverschuldung weiter steigen lasse. Das Management habe bereits kapitalerhöhende Maßnahmen angekündigt. Die Fluggesellschaft befinde sich nach Ansicht des Analysten nach wie vor im Wettlauf zwischen Markterholung und anhaltender Erosion der Bilanz.Seine Prognosen habe Diermeier mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2021e: -3,10 (alt: -0,96) Euro; EPS 2022e: +0,70 (alt: +0,61) Euro). Durch den Kursanstieg der letzten Monate (05.03.21 vs. 06.11.20: +58%) sehe der Analyst bereits eine positive Entwicklung des Konzerns eingepreist.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 9,00 Euro auf 10,10 Euro erhöht. (Analyse vom 08.03.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: