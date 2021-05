Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,998 EUR +2,17% (03.05.2021, 08:48)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,738 EUR +1,42% (30.04.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unverändert mit "verkaufen" ein.Das Q1-Zahlenwerk, das erneut schwer von der Covid-19-Pandemie belastet gewesen sei, sei gemischt ausgefallen (u.a. bereinigtes EBIT besser, EPS etwas schlechter als von Diermeier erwartet). Der monatliche Mittelabfluss sei in Q1 geringer als von der Lufthansa in Aussicht gestellt ausgefallen. Es seien ergebnisseitig Verbesserung, aber gleichzeitig auch weiterhin Verluste ausgewiesen worden. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen seien nach Erachten des Analysten nach wie vor stark verbesserungswürdig (u.a. Konzern-Eigenkapital per 31.03.2021: 5,3%). Die Gesamtjahres-Guidance für die Kapazität sei reduziert worden. Die Aussagen zum bereinigten EBIT und bereinigten freien Cashflow (jeweils Verbesserungen) seien wiederholt worden. Die Nettofinanzverschuldung werde nach Erachten des Analysten vorerst weiter steigen.Der Luftverkehrskonzern befinde sich nach Meinung des Analysten nach wie vor im Wettlauf zwischen Markterholung und anhaltender Erosion der Bilanz. Das Management wolle sich entsprechend von der anstehenden Hauptversammlung (am 04.05.) einen hohen Kapitalrahmen (genehmigtes Kapital C von bis zu 5,5 Mrd. Euro) einräumen lassen. Seine Prognosen habe der Analyst reduziert (u.a. EPS 2021e: -3,22 (alt: -3,10) Euro; EPS 2022e: +0,56 (alt: +0,70) Euro)).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Lufthansa-Aktie (seit Jahresbeginn: -1%) weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 10,10 Euro auf 9,90 Euro gekappt. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: