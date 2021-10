Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Deutschlands größte Airline habe weiterhin an vielen Fronten zu kämpfen. Die Anleger seien verunsichert und so verwundere es nicht, dass die Volatilität in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich hoch sei.Die Lufthansa-Aktie habe turbulente Wochen hinter sich. Am 16. September erreiche der Titel ein neues Jahrestief bei 5,57 Euro. Hintergrund für den stetigen Abverkauf sei die Kapitalerhöhung und die anhaltende geringe Auslastung durch die weltweite Pandemie gewesen. Entsprechend nervös seien die Anleger und es habe eine große Umwälzung der Anteilscheine gegeben. Das tägliche Handelsvolumen sei an in den vergangenen vier Wochen teilweise zehnmal so hoch gewesen wie im Durchschnitt die Monate zuvor.Vom Jahrestief aus habe ein Rebound eingesetzt und der MDAX-Titel habe sich zeitweise um rund 20 Prozent verteuert. Von diesem Peak bei 6,63 Euro sei es wieder bergab gegangen bis zum vergangenen Freitag, wo der Kurs bei 5,67 Euro den Abverkauf gestoppt habe. Zum Wochenstart am Montagabend hätten die Anleger aufgeatmet, als bekannt geworden sei, dass die Lufthansa eine stille Einlage in Höhe von 1,5 Mrd. Euro an Staatshilfen getilgt habe.Dennoch bleibt die Lufthansa-Aktie nur etwas für risikofreudige Anleger mit Geduld, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp bleibe bei 4,90 Euro. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link