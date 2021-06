Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,246 EUR -0,83% (21.06.2021, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,232 EUR -2,16% (21.06.2021, 16:18)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Erst am Wochenende habe sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr zwar wieder optimistischer für das Geschäft mit Geschäftsreisenden geäußert. Doch es würden Einbußen bleiben. Diese versuche die Fluggesellschaft mit verstärkten Urlaubsflügen auszugleichen. In den Sommerferien würden dafür nun sogar Langstrecken-Jets nach Mallorca eingesetzt.Der Lufthansa-Aktie nutze der Touristen-Boom derzeit jedoch nur wenig. Der MDAX-Konzern schreibe weiterhin rote Zahlen, habe trotz Kostensenkungen immer noch hohe Belastungen und könne für die Zukunft nicht richtig planen. Nach den tiefroten Zahlen im vergangenen Jahr, staatlichen Hilfen und einem Stellenabbau habe die Lufthansa auch im ersten Quartal einen Milliardenverlust eingeflogen.Die Lufthansa-Aktie sei zuletzt wieder unter seine gleitende 50-Tage-Linie (aktuell bei 10,68 Euro) gerutscht. Charttechnisch wichtig wäre, dass der GD200 bei 10,05 Euro verteidigt werde.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link