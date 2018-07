Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,96 EUR +8,07% (31.07.2018, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

24,09 EUR +8,12% (31.07.2018, 15:31)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die deutsche Fluggesellschaft habe das erste Halbjahr 2018 besser als vom Markt erwartet abgeschlossen und ein starkes Wachstum bei allen Airlines erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Besser als geplant vorangekommen sei man bei der Stückkostensenkung der Network Airlines. Kostensenkungen hätten gestiegene Treibstoffkosten hier sogar überkompensieren können. Das Ergebnis belastet habe hingegen die Entwicklung bei Eurowings, wo sich die Lage im zweiten Halbjahr allerdings kontinuierlich entspannen dürfte. Das höhere Preisniveau beim Treibstoff dürfte die Branchenkonsolidierung weiter beschleunigen, wovon Lufthansa langfristig profitieren sollte.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 31 Euro bekräftigt. (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: