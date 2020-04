Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,41 EUR +0,02% (30.04.2020, 12:12)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 8,00 Euro auf 8,70 Euro.Die Verhandlungen um Staatshilfe für den DAX-Konzern würden sich teilweise deutlich schwieriger und komplexer gestalten, als von Diermeier erwartet. Mehreren Medienberichten zufolge solle es sich dabei um einen Betrag von 9 bis 10 (bisherige Annahme des Analysten: 6) Mrd. Euro, aufgeteilt in Fremd- und Eigenkapital (bisherige Annahme des Analysten: nur Fremdkapital), handeln. Knackpunkt scheine v.a. die Art der Eigenkapital-Beteiligung des Staates (Stille Beteiligung vs. klassischer Eigentümer (wahrscheinlich mit Sperrminorität)) zu sein. Das von Lufthansa-CEO Spohr ins Gespräch gebrachte Schutzschirmverfahren (Insolvenz in Eigenverwaltung), sehe Diermeier v.a. als Druckmittel in den Verhandlungen. Dass die involvierten Länder dem Lufthansa-Konzern keinen Blankoscheck ausstellen wollen und werden (siehe Staathilfe der Schweiz für SWISS), ist aus unserer Sicht mehr als verständlich, so der Analyst von Independent Research. Jedoch sei die Lufthansa überwiegend unverschuldet in die Notlage geraten. Nach Einschätzung des Analysten werde es auf eine Stille Beteiligung mit weitreichenden Zusagen der Lufthansa hinauslaufen (nach seiner Einschätzung auch die beste Variante für die gegenwärtigen Lufthansa-Aktionäre).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 8,00 Euro auf 8,70 Euro angehoben. Der Analyst weise ausdrücklich darauf hin, dass sowohl andere Varianten der Eigenkapital-Staatshilfe, als von ihm unterstellt, als auch ein Schutzschirmverfahren sehr wahrscheinlich ein deutlich niedrigeres Kursziel zur Folge hätten. (Analyse vom 30.04.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,362 EUR -1,39% (30.04.2020, 11:57)