Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,775 EUR +2,97% (17.10.2019, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,635 EUR +2,26% (17.10.2019, 10:12)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im Zuge der guten Stimmung an den Märkten gepaart mit schwächelnden Ölpreisen sei es an den vergangenen Handelstagen mit nahezu sämtlichen Airline-Aktien deutlich gen Norden gegangen. Die Lufthansa-Aktie habe erst kürzlich ein frisches Kaufsignal generiert. Doch nun könnte bald ein noch kräftigeres folgen.Denn gelinge es der Lufthansa-Aktie auch noch, den Widerstandsbereich zwischen 15,50 und 15,59 Euro zu überspringen, wäre der Weg nach oben vorerst frei. Durch den heftigen Kursrückfall im Juni im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung gebe es oberhalb der 15,59-Euro-Marke aktuell nahezu keinen ernstzunehmenden Widerstand mehr.Rein charttechnisch betrachtet wäre es dann wahrscheinlich, dass der DAX-Titel das aufgerissene Gap bei 17,62 Euro schließen könne.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Die enorm günstig bewertete Lufthansa-Aktie ist für mutige Anleger nach wie vor ein Kauf. Der Stoppkurs könne bei 11,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link