Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Leopold Salcher, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Q4 20-Ergebnis von Lufthansa sei, wie nicht anders zu erwarten, stark negativ von den Reisebeschränkungen geprägt gewesen. So seien in der gesamten Lufthansa-Gruppe die Passagierzahlen im Jahresvergleich in Q4 20 um 87,5% rückläufig gewesen. Der operative Verlust habe EUR 1,3 Mrd. betragen. Der negative operative Cash Flow habe jedoch auf ca. EUR -300 Mio. reduziert werden können. Im Gesamtjahr sei der Umsatz auf EUR 13,6 Mrd. von EUR 36,4 Mrd. in 2019 gefallen. Das bereinigte EBIT habe bei EUR -5,5 Mio. gelegen (2019: EUR +2,0 Mio.). Der berichtete EBIT-Verlust habe vor allem aufgrund außerordentlicher Abschreibungen auf Flugzeuge und Firmenwerte rund EUR 1,9 Mrd. niedriger bei EUR -7,4 Mrd. gelegen. Das Konzernergebnis habe sich auf EUR -6,7 Mrd. belaufen (2019 EUR -1.2 Mrd.).Interessant würden die Analysten insbesondere im mittel- bis längerfristigen Ausblick erachten, dass Lufthansa erst zu Mitte dieses Jahrzehntes eine Kapazität von ca. 90% des Vorkrisen-Niveaus erwarte. Dies decke sich mit der grundsätzlichen Einschätzung der Analysten, dass Industriestudien, welche in 2024 das Erreichen des Vorkrisen-Niveaus erwarten würden, als optimistisch einzuschätzen seien. Lufthansa habe im Vorjahr knapp 30.000 Stellen abgebaut und eine weitere Reduktion von ca. 10.000 Mitarbeitern in Deutschland angekündigt. Zudem prüfe der Konzern die Veräußerung von Tochterunternehmen, die nur geringe Synergien mit dem Kerngeschäft aufweisen würden. Für das laufende Jahr werde das Passagiervolumen bei ca. 40-50% des Pre-Covid-19-Niveaus des Jahres 2019 gesehen. Zu wenig um operativ profitabel zu sein. Positive operative Cash Flows würden erst ab einem Passagierniveau erwartet, welches über 50% des Vorkrisen-Niveaus liege.Die Analysten sähen das berichtete Ergebnis als kurzfristig neutral für die Lufthansa-Aktie, alle Augen seien auf das mittelfristige Hochfahren der Luftfahrtindustrie gerichtet.Die letzte Einschätzung zu Lufthansa lautete "Verkauf", so Bernd Maurer und Leopold Salcher, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.03.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.