Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unverändert mit "verkaufen" ein.Die Eckdaten für das Q3 2020 (u.a. bereinigtes EBIT: -1.262 (Vj.: +1.297; Analystenerwartung: -1.225; Marktkonsens: -1.432) Mio. Euro; bereinigter freier Cashflow: -2.069 (Vj.: +416) Mio. Euro) seien erneut stark durch die staatlichen Beschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie geprägt gewesen. Die liquiden Mittel hätten sich laut den Unternehmensangaben per 30.09.2020 auf 10,1 Mrd. Euro belaufen. Dabei würden 6,3 Mrd. Euro auf bisher nicht in Anspruch genommen Staatshilfe entfallen. Die Nettofinanzverschuldung sei per Ende Q3 2020 mit 8,9 (30.06.2020: 7,3; 31.12.2019: 6,7; 30.09.2019: 6,1) Mrd. Euro von der Lufthansa angegeben worden. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die erste Staatshilfe erst nach dem 30.06.2020 dem Unternehmen zugeflossen sei.Einen konkreten Umsatz- und Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2020 gebe die Fluggesellschaft - aus Sicht des Analysten nachvollziehbar - nach wie vor nicht ab. In Q4 2020 sollten die Konzernairlines maximal 25% der Vorjahreskapazität anbieten. Die Liquiditätssituation stelle sich nach Meinung des Analysten nur optisch beruhigend dar. Die Nettofinanzverschuldung sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen. Die Eigenkapitalbasis (per 30.06.2020: 5,7 Mrd. Euro) erodiere trotz (Eigenkapital-)Staatshilfe (milliardenschwerer bereinigter Q3-EBIT-Verlust, zudem bis zu 1,1 Mrd. Euro an Wertberichtigungen auf die Flugzeugflotte für Q3 angekündigt). Die Kapitalkosten würden nach Erachten des Analysten auf absehbare Zeit nicht verdient. Es bleibe fraglich, ob überhaupt und wenn, wie schnell die Lufthansa die Staatshilfe zurückzahlen könne (umso länger es dauere, umso teuer werde es). Die Wahrscheinlichkeit von Notverkäufen des "Tafelsilbers" sei nach Ansicht des Analysten hoch. Die Analystenprognosen hätten (vorerst) Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel laute unverändert 6,00 Euro. (Analyse vom 21.10.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: