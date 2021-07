Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Meldungen zur Lufthansa-Aktie von Seiten der Analysten seien derzeit angesichts der schwierigen Lage im Luftfahrtsektor sowie der anstehenden Kapitalerhöhung des Konzerns eher rar gesät. So habe in dieser Woche mit dem Bankhaus Metzler eines der letzten beiden Institute, das noch zum Kauf geraten habe, die Kaufempfehlung zurückgenommen.Heute gebe es eine aktuelle Studie. Darin habe Analyst Johannes Braun von Stifel das Kursziel für die Lufthansa-Anteile um satte 50 Prozent angehoben. Das Problem: Bisher habe sein ermittelter fairer Wert für die MDAX-Titel bei lediglich 4,00 Euro gelegen. Da das neue Ziel mit 6,00 Euro immer noch knapp 40 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liege, habe er sein Anlagevotum daher mit "verkaufen" bestätigt.Das schwierige Marktumfeld, die anstehende Kapitalerhöhung und die schwache charttechnische Verfassung sprechen aktuell weiterhin klar gegen einen Kauf der Lufthansa-Papiere, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2021)