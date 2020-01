Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Deutsche Lufthansa AG zugreifen.Nur wenige deutsche Aktien hätten unter dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran so stark gelitten wie die Lufthansa. Neben den Beeinträchtigungen im operativen Geschäft habe den Kurs auch der Ölpreis-Anstieg belastet. Doch nach Trumps Ankündigung, den Konflikt wieder entschärfen zu wollen, könnte nun die Gegenbewegung folgen.So kehre die Lufthansa im Flugbetrieb zumindest wieder ein Stück weit in den "Normalbetrieb" zurück. Ab heute würden auch wieder Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran aufgenommen. Den Luftraum über Irak und Iran wolle der DAX-Konzern aber vorerst noch weiter soweit es gehe meiden.Für Entspannung auf der Kostenseite dürfte die deutliche Korrektur der Ölpreise im gestrigen Handel sorgen. Zwar sei Lufthansa eine der Airlines, welche am besten gegen höhere Kerosinkosten gehedgt sei, dennoch tue dies natürlich gut.Die ohnehin schon sehr günstig bewertete Lufthansa-Aktie sei durch die jüngsten Rückschläge durch die militärischen Aktionen im Nahen Osten noch billiger geworden. Gut möglich, dass es nun bald zu einer Gegenbewegung komme.