Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,47 EUR -0,22% (27.08.2019, 09:56)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.08.2019/ac/a/d)



Kaum eine Aktie im DAX habe sich in den vergangenen 52 Wochen so stark im Sinkflug wie die Aktie der Deutschen Lufthansa befunden. Das Papier habe in dem Zeitraum fast 43% verloren und sei damit der drittschwächste Wert im deutschen Leitindex. Aktuell arbeite die Lufthansa-Aktie jedoch an einer Bodenbildung. Noch kann für das Papier aber keine Entwarnung gegeben werden. Wichtig wäre im ersten Schritt, dass der kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden könne. Anleger sollten die Lufthansa-Aktie auf die Watchlist setzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)