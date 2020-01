Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier der Fluggesellschaft sei wegen des Coronoavirus stark unter Druck geraten. Nun gebe es erste Aussagen der Lufthansa - die eigentlich eher wenig erschreckend seien. So habe die Furcht vor dem Coronavirus die Buchungszahlen aktuell etwas sinken lassen. "Wir verzeichnen ein leicht zurückgehendes Buchungsverhalten bei Flügen von und nach China", habe heute ein Sprecher der Lufthansa erklärt.Genaue Zahlen seien zunächst noch nicht genannt worden. Der Rückgang sei natürlich nachvollziehbar, etwa weil Firmen ihre Mitarbeitereisen abgesagt hätten oder weil Pauschalreisen gestrichen oder verschoben würden.Das Personal der Airline könne sich auf Wunsch auch mit Masken schützen. "Wir stellen unseren Mitarbeitern frei, ob sie auf den Flügen nach und von China einen Atemschutz tragen wollen", habe der Sprecher gesagt. Seiner Meinung nach sei das Risiko einer Ansteckung im Flugzeug jedoch gering. So würde die Luft in der Maschine gefiltert und von Staub und Bakterien gereinigt.Ein "leicht zurückgehendes Buchungsverhalten" sei eigentlich kein Grund für einen Kursrückgang, der mehr als eine Milliarde Euro an Börsenwert vernichtet habe. Indes belaufe sich der Anteil an Reisen in und nach China bei der Lufthansa auf einen einstelligen Prozentbereich. Solange es nicht zu einer weltweiten Pandemie komme, dürften die Auswirkungen auf das Konzernergebnis letztlich überschaubar bleiben.Wohl auch deshalb habe sich der DAX-Titel nun von den Tagestiefstständen wieder deutlich lösen können. Dennoch sollten Anleger den Stoppkurs bei 13,40 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link