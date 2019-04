Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,32 EUR +0,45% (17.04.2019, 09:21)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,17 EUR -0,49% (16.04.2019, 09:06)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach den überraschend schwachen Eckdaten für das erste Quartal des laufenden Jahres habe man für den Aktienkurs des deutschen Luftverkehrskonzerns mit herben Kursrückschlägen gerechnet. Kurzzeitig habe die Lufthansa-Aktie auch rund 5% im Minus notiert. Danach sei eine beeindruckende Kurserholung gefolgt, die womöglich einen Wendepunkt markieren könnte. Denn anders als etwa noch beim eher ernüchternden Ausblick auf das Gesamtjahr hätten sich die Marktteilnehmer gestern offenbar nicht enttäuscht darüber gezeigt, dass es bei der Lufthansa im Auftaktquartal nicht wirklich rund gelaufen sei. Womöglich seien die Erwartungen an die Kranich-Airline mittlerweile einfach schon so niedrig, dass negative Entwicklungen längst eingepreist seien.Der Blick auf die aktuelle Bewertung der Lufthansa bestätige diese These: Sowohl im Branchenvergleich als auch im historischen Vergleich sei die Aktie schon fast seltsam günstig bewertet. Zudem gebe es das weiterhin florierende operative Geschäft praktisch kostenlos, da der Börsenwert nur knapp über dem Ende Dezember ausgewiesenen Eigenkapital von 9,6 Mrd. Euro liege.Durch den gestrigen Turnaround habe sich das zuletzt wieder aufgehellte Chartbild nicht weiter eingetrübt. Anleger könnten daher bei der Lufthansa-Aktie weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link