Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das sei kein guter Start für die Lufthansa, für Ryanair und für easyJet gewesen. Gleich am ersten Handelstag des Jahres seien die Papiere dieser und vieler anderer europäischer Fluggesellschaften sprichwörtlich am Boden geblieben. Dicke Verluste würden Böses erwarten für das neue Jahr lassen. Eine aktuelle Meldung zum Sektor sorge für Unbehagen.Das höre kein Airliner gerne: Europas Luftverkehrsindustrie werde sich nach Einschätzung der Lotsen-Dachorganisation Eurocontrol im laufenden Jahr nur langsam vom Corona-Schock erholen. Nach dem Verlust von rund 6,1 Mio. Flügen und 1,7 Mrd. Passagieren im vergangenen Jahr würden die Experten für 2021 nur mit 51% des Vorkrisen-Niveaus rechnen, heiße es in einer in Brüssel veröffentlichten Analyse. Weitere Finanzhilfen seien voraussichtlich v.a. für die Flughäfen notwendig, nachdem im abgelaufenen Jahr in erster Linie die Fluggesellschaften Staatshilfen erhalten hätten.Unter den großen Fluggesellschaften habe die Lufthansa Group besonders viele Flüge absagen müssen, laut Eurocontrol 67%. Auf ähnliche Werte kämen easyJet (-67%) und die British Airways-Mutter IAG (-65%). Ryanair habe im vergangenen Jahr 59% weniger Flüge absolviert als 2019 und Air France/KLM 55% weniger. Der Frankfurter Flughafen habe seinen ersten Platz als verkehrsreichster Flughafen 2019 an Amsterdam verloren, wo die Rückgänge der Flugbewegungen etwas weniger drastisch ausgefallen seien.Zum Jahresende seien laut Eurocontrol 51% der Flotte europäischer Verkehrsflugzeuge geparkt gewesen, 4.118 von 8.048 Flugzeugen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im April seien es sogar 87% gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.