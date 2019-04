Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 23,00 Euro auf 22,50 Euro.Der Luftverkehrskonzern habe gestern nachbörslich (Xetra) im Rahmen einer Ad hoc-Meldung angekündigt, dass sich das bereinigte EBIT in Q1/2019 um 388 Mio. Euro auf -336 (Vj.: +52) Mio. Euro verschlechtert habe. Damit seien sowohl die Analystenerwartung (-173 Mio. Euro) als auch der Marktkonsens (-186 Mio. Euro) deutlich verfehlt worden. Belastet hätten die Ergebnisentwicklung u.a. die höheren Treibstoffkosten (+202 Mio. Euro y/y), was aber vom Unternehmen im Rahmen der Vorlage des Geschäftsberichts 2018 (am 14.03.) auch so angekündigt worden sei (Q1/2019: +200 Mio. Euro y/y; Gesamtjahr 2019: +650 Mio. Euro y/y). Daneben habe die Lufthansa von Überkapazitäten in Europa gesprochen, so dass die Stückerlöse im Passagierverkehr laut den Unternehmensangaben deutlich zurückgegangen seien.Die Fluggesellschaft habe aber trotz des schwachen Jahresauftakts die Margen-Guidance für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt (bereinigte EBIT-Marge: 6,5% bis 8,0% (Gj. 2018: 7,9%)). Das Auftaktquartal sei ergebnisseitig (bereinigtes EBIT) bisher immer das schwächste im Jahresverlauf gewesen. Das Q1/2019 stelle nach Meinung des Analysten eine Hypothek für die Gesamtjahres-Guidance dar. Das Risiko einer Gewinnwarnung sei somit gestiegen. Der Analyst habe seine Erwartungen teilweise reduziert (u.a. EPS 2019e: 3,90 (alt: 3,99) Euro, aber EPS 2020e: unverändert 4,23 Euro).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 16.04.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: