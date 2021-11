Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die neue italienische Fluggesellschaft ITA Airways möchte in die Lufthansa-Gruppe. Der Verwaltungsratschef des Alitalia-Nachfolgers, Alfredo Altavilla, habe im Handelsblatt um eine Übernahme durch die Deutschen geworben. "Es wäre falsch, eigenständig zu bleiben, weil wir im Vergleich zu den drei großen in Europa tätigen Airline-Gruppen immer zu klein wären. Wir sind eine hübsche Junggesellin, die viele Verehrer hat", so der Manager. Er hoffe, "dass Lufthansa zu den hübschen und reichen Verehrern gehört, die sich jetzt vielleicht für ITA Airways interessieren".ITA sei am 15. Oktober als Nachfolger von Alitalia gestartet, nachdem die italienische Traditions-Fluggesellschaft wegen jahrelanger roter Zahlen nicht mehr zukunftsfähig gewesen sei. Das neue Unternehmen habe bislang nur etwa ein Viertel der Mitarbeiter von Alitalia und einen Teil der Flugzeuge übernommen. Zudem würden viel weniger Routen geflogen.In einer Gruppe könne man wachsen, hoffe Altavilla, der von seinem Unternehmen schon 2023 einen operativen Gewinn erwarte. "Alle großen Fluggesellschaften" auch von außerhalb Europas "sind gekommen, um zu fragen, wann der Partnerschaftsprozess eröffnet wird", habe der Verwaltungsratspräsident gesagt. Einen Favoriten habe er in dem Interview auf Nachfrage nicht genannt; der neue Partner müsse "schön und reich sein".Altavilla habe gesagt, dass er das Geschäftsmodell der Lufthansa mit deren Airlines Austrian, Swiss und Brussels bewundere, "weil es der Lufthansa in den letzten Jahren gelungen ist, andere kleinere Gesellschaften, ähnlich wie jetzt ITA Airways, mit großem Erfolg zu integrieren. "Ich denke da an Swiss oder an Brussels." Vor Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe er "großen Respekt".Der zuletzt bekannt gegebene ITA-Deal mit der Luftfahrtallianz SkyTeam - zu der die Lufthansa nicht gehöre - sei laut Altavilla nur für ein Jahr geschlossen worden. Am Mittwoch habe ITA derweil mitgeteilt, in der Frachtsparte künftig mit SkyTeam Cargo zusammenzuarbeiten.Der europäische Luftfahrtsektor bleibe in Bewegung. Im Mittelpunkt des Anlagerinteresses dürften aber vorerst weniger Übernahmen und Fusionen stehen, sondern eher, wie rasch sich die Branche von der historischen Krise erhole.Mutige können weiterhin auf eine Erholung der Lufthansa spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte dabei unverändert mit einem Stoppkurs bei 5,30 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 18.11.2021)Mit Material von dpa-AFX