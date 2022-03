Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa würde sich gerne - zusammen mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC - an der italienischen Airline ITA Airways beteiligen. Doch es gebe laut Medienberichten noch weitere Interessenten. Und ein (neues) Thema im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg müsse die Kranich-Airline direkt angehen.Delta Airline und KLM würden einem Zeitungsbericht zufolge einen Einstieg bei der Alitalia-Nachfolgerin ITA Airways erwägen. Konkret habe die Zeitung "La Repubblica" berichtet, die beiden Fluggesellschaften hätten gegenüber der italienischen Regierung ihr Interesse an einem Mehrheitsanteil an ITA dargelegt. Mitte Januar habe Delta-Airline-Boss Ed Bastian davon noch nichts wissen wollen. Man habe keine Pläne, in sie zu investieren, so seine Worte zu dem Zeitpunkt.Die Lufthansa wiederum, die zusammen mit MSC einen Mehrheitsanteil an ITA erwerben wolle, habe vergangene Woche gegenüber Analysten erklärt, warum der Deal - trotz Bedenken und Zweifeln - positiv zu bewerten sei. Unternehmens-Chef Carsten Spohr habe angemerkt, dass "wir wissen, was wir machen". Die Lufthansa hätte niemals in ITAs chronisch defizitäre Vorgängerin Alitalia investiert. Doch die neue Airline habe eine Restrukturierung durchgemacht so wie die heutigen Töchter Swiss, Brussels oder Austrian Airlines, ehe die Lufthansa sie übernommen habe.Spohr habe zudem klargestellt, dass für die Lufthansa selbst allenfalls eine Minderheitsbeteiligung infrage komme. Von einer Mehrheitsübernahme sei der MDAX -Konzern weit entfernt. Für die Lufthansa sei Italien der wichtigste europäische Auslandsmarkt, so Spohr abschließend.Die Lufthansa-Aktie pendele zum Wochenausklang leicht über ihrem Vortagesschluss bei nun 6,83 Euro.Jenseits einer etwaigen Übernahme wäre für die Lufthansa vor allem hilfreich, dass die Treibstoff-Preise wieder fallen würden. Immerhin habe sich das vor wenigen Tagen noch angeschlagene Chartbild wieder deutlich aufgehellt.Kurzum: Die Kranich-Airline gehört auf die Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)