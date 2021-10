Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,567 EUR +0,31% (22.10.2021, 08:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,529 EUR +0,82% (21.10.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Preise für Brent, WTI & Co würden für viele Airlines ein ernstzunehmendes Problem darstellen. Die Lufthansa zähle zwar traditionell zu den Fluggesellschaften, die umfangreich gegen stark steigende Treibstoffkosten abgesichert seien, Dennoch mache dem MDAX-Konzern die aktuelle Lage zu schaffen.Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs gehe davon aus, dass es den meisten Airlines nicht gelingen werde, die höheren Kosten vollständig durch höhere Ticketpreise an die Kunden weitergeben zu können. Aufgrund dessen habe Analyst Patrick Creuset im Rahmen seiner jüngsten Branchenstudie seine Gewinnprognosen für Lufthansa & Co gesenkt. Zudem habe er das Kursziel für die Anteile der Kranich-Airline von 6,60 auf 6,20 Euro gekürzt. Die Einstufung laute unverändert "neutral".Das Marktumfeld für die Lufthansa - sowie sämtliche anderen Airlines - bleibe schwierig. Dies spiegle sich auch im mittlerweile etwas angeschlagenen Chartbild wider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.