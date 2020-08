Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,478 EUR -1,61% (31.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,446 EUR -4,24% (31.07.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.08.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern rechne auch in einer längeren Corona-Krise mit einer hohen Nachfrage nach Luftfracht. Wichtigster Grund sei natürlich weiterhin die auf absehbare Zeit deutlich geringere Zahl an Passagierflügen, die sonst auch viel Fracht mitnehmen würden, habe Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber im Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX gesagt. Er erwarte daher für die kommenden Monate einen deutliche Nachfrage-Überhang in der Luftfahrtbranche.Dass es beim langjährigen Sorgenkind Cargo aktuell gut laufe, sei für den Gesamtkonzern leider nur ein schwacher Trost - zumal die hohe Nachfrage bei den Frachtflugzeugen direkt mit der Misere im weltweiten Passagiergeschäft zusammenhänge. Der Verlust in diesem Jahr dürfte sehr hoch ausfallen. Vor allem im zweiten Quartal dürfte ein riesiger Fehlbetrag angefallen sein. Mit Spannung würden daher die Anleger auf den 6. August (Donnerstag) blicken, wenn der MDAX-Konzern seine Zahlen vorlege. "Der Aktionär" rate aufgrund der trüben Aussichten für das Passagiergeschäft und des angeschlagenen Charts weiterhin von einem Einstieg ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: