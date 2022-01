Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie von Deutschlands größter Airline habe nach einem starken Rebound wieder den Sinkflug eingeleitet. Am heutigen Mittwoch gehe es bei den Lufthansa-Papieren in einem allgemein freundlichen Umfeld rund 3,5 Prozent nach unten. Anleger würden sich nun fragen, ob es sich aktuell um eine gesunde Konsolidierung oder den Anfang einer neuen Verkaufswelle handele. Diese Marken würden Aufschluss geben.Im Dezember 2021 habe sich die Stimmung bei der Lufthansa-Aktie aufgehellt und der Titel habe vom Jahrestief bei 5,24 Euro einen kräftigen Rebound gestartet. Die Bullen hätten den Sprung über die wichtige 200-Tage-Line bei 6,67 Euro gemeistert und auch den Widerstand bei 7,14 Euro geknackt. Vergangene Woche sei dann vorerst Schluss mit der Erholungswelle gewesen und der Kurs habe ein Mehrmonatshoch bei 7,34 Euro markiert.Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und auch am heutigen Mittwoch gebe der Kurs um rund 3,5 Prozent nach. Als erster Support stehe der GD200 bereit. Der aktuelle Rücksetzer sei aber noch kein Grund zur Sorge, da die Aktie zuvor in sechs Woche um bis zu 40 Prozent zugelegt habe. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen an der 200-Tage-Line das Kommando übernehmen und wieder Richtung Norden durchstarten würden. Gelinge dies, stünden die Zeichen gut für weitere Erholung in Richtung 8,00 Euro. In diesem Bereich sehe auch die Deutsche Bank und Bernstein Research den fairen Wert der Aktie.Die momentanen Gewinnmitnahmen seien nach dem starken Anstieg zuvor nachvollziehbar und daher aktuell noch kein Grund zur Sorge. Zugleich bleibe die Lage bei der Lufthansa aufgrund der schwer abzuschätzenden Entwicklung in der Reisebranche ein heißes Eisen. Auch die Spanne der Kurserwartungen der Analysten gehe daher zum Teil weit auseinander.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: