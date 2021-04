Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,238 EUR +1,67% (21.04.2021, 16:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Gemischte Signale - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) wird am Mittwochnachmittag mehr oder weniger flach gehandelt, da die Intraday-Gewinne nicht gehalten werden konnten, so die Experten von XTB.Nach dem Fehlausbruch aus der Range zwischen 7,00 und 12,40 Euro, die seit über einem Jahr das Chartbild präge, gebe es widersprüchliche Signale. Durch das tiefere Hoch bei 11,70 Euro sei die rechte Schulter einer SKS-Formation (bärisch) ausgebildet worden, während durch die zusammenlaufenden Trendlinien eine fallende Keil-Formation (bullisch) erkennbar sei. Die Reaktion an der runden 10-Euro-Marke könnte mehr Klarheit schaffen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:10,234 EUR -0,47% (21.04.2021, 16:35)