Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Gutes Beschwerde-Management gewinne für Unternehmen zunehmend an Bedeutung - gerade wenn es im Tagesgeschäft schon nicht rund laufe, sei jeder Kunde wichtig. Die Lufthansa, die derzeit mit der Omikron-Variante und einer Vielzahl von Krankheitsfällen zu kämpfen habe, scheine sich in dabei nicht gerade mit Ruhm zu bekleckern."Die Kranich-Airline gehört bei uns zu den Schlusslichtern, wenn es darum geht, auf unsere Entschädigungsforderungen zu antworten", habe Philipp Kadelbach vom Rechtsdienstleister Flightright gegenüber der FAZ gesagt. Das Unternehmen übernehme gegen eine Provision für verärgerte Kunden, etwa wegen abgesagter oder verspäteter Flüge, den kompletten Beschwerde-Prozess - mit dem Ziel, eine Entschädigungszahlung zu erreichen.Und beim MDAX-Unternehmen sei dabei - aus Kundensicht - Geduld gefragt. Gemessen an der Zahl der Streitfälle beschere mancher Billigflieger zwar mehr Arbeit, doch mit Blick auf Rückmeldungen sei sogar Ryanair fixer, so der Flightright-Vertreter. "Als easyJet auf mehr als 70 Prozent reagiert hatte, lag Lufthansa bei 15 Prozent. Aktuell beträgt deren Rückmeldequote 28 Prozent", habe Kadelbach über die interne Flightright-Statistik 2021 gesagt.Die Lufthansa-Aktie pendle am Dienstag um ihren Vortagesschluss bei 6,25 Euro. Auch wenn der Airline-Titel zuletzt die 50-Tage-Linie (aktuell: 6,05 Euro) habe zurückerobern können - die Aktie dürfte weiter unter den Auswirkungen der Omikron-Variante leiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: