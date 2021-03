Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,50 EUR -3,85% (19.03.2021, 15:35)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,47 EUR -4,34% (19.03.2021, 15:20)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die jüngsten Meldungen hätten für die Aktionäre der Lufthansa durchaus positiv geklungen: Die Flüge der Tochter Eurowings über die Osterferien nach Mallorca seien sehr schnell ausgebucht worden- obwohl die Preise zum Teil deutlich erhöht worden seien. Dennoch werde der MDAX-Konzern 2021 wieder tiefrote Zahlen schreiben, doch bereits für 2022 sehe es - Stand jetzt - schon wesentlich besser aus.So würden die Analysten für das laufende Jahr erneut einen Verlust in Milliardenhöhe (1,1 Milliarden Euro, nach 6,7 Milliarden Euro im Vorjahr) erwarten. Immerhin dürfte den Schätzungen zufolge das EBITDA wieder bei plus 420 Millionen Euro liegen, 2020 sei noch ein operatives Ergebnis von minus 2,9 Milliarden Euro verbucht worden. Der Umsatz dürfte indes von 13,6 auf 19,5 Milliarden Euro anziehen.Für 2022 würden die meisten Experten bereits wieder mit schwarzen Zahlen rechnen. Demnach dürften die Erlöse auf 27,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Das EBITDA dürfte auf 3,3 Milliarden Euro klettern. Das Nettoergebnis liege den aktuellen Prognosen zufolge durchschnittlich bei 186 Millionen Euro. Dies entspreche einem Gewinn von 0,33 Euro je Aktie.Die Lufthansa-Aktie ist daher nach wie vor ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, die mit einer relativ raschen Erholung des Luftverkehrs rechnen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihr Investment unverändert mit einem Stoppkurs bei 9,50 Euro absichern. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.