Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,83 EUR +0,97% (26.03.2020, 21:59)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,704 EUR +1,27% (26.03.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise hätten Airlines, darunter die Deutsche Lufthansa, ihre Flugpläne zusammengestrichen. Die allermeisten Maschinen würden am Boden bleiben oder leer von Flughafen zu Flughafen fliegen. Der Grund für diese Leerflüge finde sich in Verordnungen zu Start- und Landerechten, sog. Slots. Das Europäische Parlament habe nun Airlines neue Luft verschafft. Am Donnerstag hätten sich die EU-Abgeordneten dafür ausgesprochen, die bestehende Flugrechte-Regelung für Fluggesellschaften bis zum 24. Oktober auszusetzen. Um ihre Start- und Landerechte auf europäischen Flughäfen zu erhalten, müssten Airlines diese in jeder Saison zu mindestens 80% nutzen.Eine der großen Sorgen der Fluggesellschaften sei vom Tisch: Sie dürften ihre Slots behalten, auch wenn sie bestimmte Routen temporär nicht aufrechterhalten würden. Auch der Lufthansa dürfte der Beschluss der Abgeordneten des Europäischen Parlaments etwas mehr Luft bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise verschaffen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: