Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa-Aktie steige die Spannung, ob sie nun auch noch weitere wichtige Unterstützungen durchbreche. Aktuell kämpfe der Titel mit der 19-Euro-Marke. Knapp darunter lägen bei 18,88 und bei 18,80 Euro zwei weitere kleinere Unterstützungen. Sollten diese aber nicht halten, drohe ein weiterer Kursrutsch - dann sogar bis ca. 17,80 Euro.Sollte der Unterstützungsbereich, an dem sich die Lufthansa-Aktie aktuell befinde, nicht halten, drohe ein weiterer Abverkauf. Anleger sollten daher den Stoppkurs bei 18,50 Euro im Auge behalten und - auch wenn es weh tue - immer an die wichtigste Börsenregel denken: Verluste begrenzen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:18,895 EUR -2,23% (11.10.2018, 14:02)