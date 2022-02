Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie präsentiere sich weiterhin in einer starken Verfassung. Indes fürchte allerdings die Kabinengewerkschaft Ufo Nachteile für Beschäftigte der Lufthansa-Tochter Eurowings Europe, die im laufenden Jahr von Österreich nach Malta verlegt werden solle. Insbesondere am Standort München deute vieles auf eine Betriebsschließung hin, habe die Gewerkschaft kritisiert.Eurowings habe in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass man die paneuropäische Teilgesellschaft Eurowings Europe von Wien nach Malta verlegen wolle. Als Grund seien Probleme bei der Doppelbesteuerung der Gehälter in Österreich angegeben worden, die nach maltesischem Steuerrecht nicht vorhanden seien. Die Gehälter und Sozialabgaben würden für die Beschäftigten im jeweiligen Land ihrer Tätigkeit abgerechnet. Einen ähnlichen Weg sei zuvor der Ryanair-Konzern gegangen, dessen deutsche Beschäftigte schon länger bei einem Flugbetrieb in Malta angestellt seien. Ufo-Vize Anja Bronstert habe zudem Steuervermeidungsstrategien der Fluggesellschaften vermutet.München sei insofern eine Ausnahme bei Eurowings, dass hier die Beschäftigten bislang nicht bei der deutschen Teilgesellschaft, sondern bei der Eurowings Europe in Wien angestellt seien. Der Lufthansa-Konzern wolle an dem süddeutschen Drehkreuz zudem die Schwester-Gesellschaft Eurowings Discover ausbauen. Dem Europe-Personal würden Job-Angebote innerhalb des Konzerns gemacht, habe hingegen ein Eurowings-Sprecher erklärt. Allein Eurowings Deutschland habe derzeit Hunderte Stellen in Kabine und Cockpit ausgeschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link