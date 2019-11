Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es bleibe spannend bei der Lufthansa. Die wichtige Frage laute: Seien weitere Streiks der Ufo erst einmal vom Tisch oder komme es für die Passagiere der Lufthansa noch dicker? Die Gewerkschaft wolle an diesem Montag darüber informieren, wie es im Tarifkonflikt bei Europas größter Fluggesellschaft weitergehe.Zuvor hätten sich beide Seiten dem Vernehmen nach am Sonntag zu Gesprächen getroffen, um eine mögliche Schlichtung zu sondieren. Informationen würden zunächst nicht nach außen drangen, Ufo und die Lufthansa hätten im Vorfeld striktes Stillschweigen vereinbart. Man brauche die Vertraulichkeit, um schwierige juristische Fragen auszuräumen, habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr gesagt.Ufo-Sprecher Nicoley Baublies habe betont, die Gewerkschaft werde sich am Montag auf jeden Fall zum weiteren Vorgehen äußern. Komme keine Einigung zustande, stünden erneute Streiks im Raum. Sie könnten zudem auf andere Lufthansa-Gesellschaften ausgeweitet werden.Ufo habe am Donnerstag und Freitag die Lufthansa-Kerngesellschaft bestreikt. Die Lufthansa habe insgesamt 1.500 Flüge gestrichen und von 200.000 betroffenen Passagieren gesprochen. Vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München habe es getroffen. Die Gewerkschaft habe schon zuvor mit einer Ausweitung der Streiks gedroht. Nach Urabstimmungen sei sie auch bei vier Lufthansa-Töchtern streikbereit - bei Germanwings, Eurowings Deutschland, LufthansaCityLine und SunExpress Deutschland.Spohr strebe einen einheitlichen Tarifvertrag für die Lufthansa-Kerngesellschaft an. Er habe auf die Lufthansa-Tochter Eurowings verwiesen, bei der man mit den konkurrierenden Gewerkschaften ver.di und Ufo übereinstimmende Abschlüsse gefunden habe. Seit Mittwoch spreche Lufthansa zudem mit der erst in Gründung befindlichen Cabin Union (Kabinen-Gewerkschaft) der Ufo-Abspaltung IGL.Die Aktie der Lufthansa bleibt nach wie vor ein heißes Eisen und daher nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Für diese sei der mit einem 2020er KGV von 5 und einem KBV von 0,8 immer noch sehr günstig bewertete DAX-Titel weiterhin ein Kauf. Der Stopp könne bei 12,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.11.2019)Mit Material von dpa-AFX