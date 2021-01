Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Langsam würden erste Sonnenstrahlen wieder durch die Gewitterwolken am Himmel der Lufthansa brechen. Die Aktie habe einen Boden mit einer Widerstandzone bei 6,85 Euro über die letzten Monate gebildet. Seit die Impfpläne im Herbst konkreter geworden seien, habe dies auch den Aktienkurs beflügelt. Die Lufthansa-Aktie habe vom Tief der Widerstandzone bis zum letzten lokalen Hoch bei 11,34 Euro am 30. Dezember 2020 um 65% zugelegt.Aus Sicht der technischen Analyse habe der MDAX-Titel mit dem genannten Hoch einen neuen Aufwärtstrend auf Tagesbasis ausgebildet. Der Break des GD50 von unten nach oben durch den GD200 im Dezember sei zusätzlich ein positives Zeichen. Der Markt scheine den nächsten Widerstandsbereich bei 12,60 Euro ins Visier zu nehmen. Auf dieses Level sei die Aktie in der Spitze im Juni geschosssen, als der Staat entsprechende Rettungspakete geschnürt habe. Vom aktuellen Niveau bei 10,38 Euro betrage die Entfernung rund 21% bzw. 2,20 Euro.Die Lufthansa-Aktie bleibe weiterhin volatil und etwas für starke Nerven. Kurzfristig orientierte Trader könnten mit Teileinstiegen arbeiten. Der Stopp sollte bei 8,10 Euro liegen, unterhalb vom GD200, welcher zusätzliche Unterstützung biete. Das mittelfristige Ziel liege bei 12,60 Euro, hier seien erste Gewinnmitnahmen sinnvoll, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link