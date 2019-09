Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,705 EUR +1,17% (11.09.2019, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,695 EUR +0,72% (11.09.2019, 11:46)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der geplante Verkauf der Catering-Sparte LSG Sky Chefs gehe in die entscheidende Phase. Noch im Herbst solle die Entscheidung fallen, wer sich die Lufthansa-Tochter einverleiben dürfe. Aber auch aus charttechnischer Sicht bleibe es bei der Kranich-Airline wirklich spannend. Der DAX-Titel habe zuletzt weiter Boden gut machen können. Nun stehe die Lufthansa-Aktie kurz vor dem Angriff auf den Widerstand bei 14,80 Euro. Sollte dieser genommen werden, lauere bereits im Bereich von 15,40 Euro der nächste Widerstand. Darüber hinaus wäre der Weg nach oben allerdings vorerst frei.Für mutige Anleger mit einem langen Atem sei die günstig bewertete Lufthansa-Aktie weiter attraktiv. Es könnte sich durchaus lohnen, nun allmählich wieder erste Positionen aufzubauen und im Falle einer Korrektur im Zuge des kräftigen Kursanstiegs der letzten Tage aufzustocken, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2019)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: