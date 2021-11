Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,092 EUR -0,89% (25.11.2021, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,097 EUR -0,86% (25.11.2021, 10:02)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.11.2021/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





KölnKulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für europäische Fluiggesellschaften habe sich rasch wieder eingetrübt. Die Corona-Maßnahmen würden in vielen Teilen der Welt erneut ausgebaut und würden somit die Touristik- und Luftfahrtbranchen belasten. Von den jüngsten Kursgewinnen der Lufthansa-Aktie sei mittlerweile fast nichts mehr übrig. Auf diese Marken komme es nun an.Anfang November habe es bei der Lufthansa-Aktie noch gut ausgesehen. Der seit März anhaltende Abwärtskanal sei mit einem dynamischen Ausbruch bei 6,05 Euro nach oben aufgelöst worden. Infolge dieses Kaufsignals sei der Titel innerhalb von drei Handelstagen über 18% geklettert.Am 10. November sei das Papier dann jedoch punktgenau am massiven Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 7,13 Euro abgeprallt. Seitdem habe die Lufthansa-Aktie einen Großteil ihrer vorherigen Kursgewinne verzockt und sei dabei bis an den GD50 bei 6,09 Euro gefallen. Bereits seit vier Tagen schwanke der Kurs um diese Marke. Sollte sie nun nachhaltig unterschritten werden, dürfte als nächstes das Volume-Peak bei 5,85 Euro ins Visier genommen werden. Darunter biete die Unterstützungszone zwischen 5,38 und 5,57 Euro Halt.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link