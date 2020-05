Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem es beim deutschen Luftverkehrskonzern bedingt durch den Corona-Shutdown fast Woche für Woche neue Hiobsbotschaften gehagelt habe, habe es nun endlich mal eine Nachricht gegeben, die zumindest wieder etwas Hoffnung mache. Demnach wolle die Lufthansa das Angebot an Flügen ab Juni wieder verdoppeln.So sollten 160 Flugzeuge Lufthansa-, Swiss- und Eurowings-Gäste zu 106 verschiedenen Zielen im In-und Ausland bringen. Dazu würden auch beliebte Sommerdestinationen wie z.B. Kreta, Mallorca oder Sylt gehören.Was die Einnahmesituation der Lufthansa betreffe, dürfte dies allerdings wohl auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein: Schließlich würden auch nach dieser Verdopplung der genutzten Flugzeuge immer noch rund 600 Flieger des DAX-Konzerns ungenutzt am Boden bleiben.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link