Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,075 EUR +2,49% (16.12.2020, 14:17)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,07 EUR +2,90% (16.12.2020, 14:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld lege der MDAX-Titel deutlich zu. Dabei habe es einen eher wenig optimistischen Analystenkommentar des US-Analysehauses Bernstein Research gegeben.So habe deren Analyst Daniel Roeska das Votum für die Lufthansa-Aktie mit "market perform" bestätigt. Das Kursziel sei bei 8,60 Euro und damit unter dem aktuellen Kursniveau belassen worden. Roeska betone, dass die weitere Geschäftsentwicklung nur sehr schwer abschätzbar sei. Das kommende Jahr dürfte in Übergangsjahr für die Lufthansa werden. Negativ habe der Analyst weiterhin gewertet, dass die Verschuldung hoch bleiben dürfte.Bei der Lufthansa-Aktie bleibe Geduld gefragt. Mutige Anleger die erwarten, dass sich der Flugverkehr im Laufe des kommenden Jahres wieder halbwegs normalisieren wird, können weiterhin dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dabei sollte die Position mit einem Stopp bei 7,50 Euro abgesichert werden. Favorit im Sektor bleibe indes die Ryanair-Aktie. (Analyse vom 16.12.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: