Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,055 EUR -1,53% (31.05.2019, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,055 EUR -1,42% (31.05.2019, 12:14)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Angesichts der Ängste vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA gehe es heute auch mit den Aktienkursen von Lufthansa und TUI erneut bergab. Darüber hinaus dürfte den Managern der beiden Konzerne auch die aktuelle Entwicklung beim Thema "Flugscham" allmählich Kopfzerbrechen bereiten.Denn das Thema erfasse immer mehr Bereiche. Und es dürfte zunehmend ungemütlich für die Fluggesellschaften werden. Initiativen, welche den Mitarbeitern mehr Urlaub im Falle des Verzichts auf Flugreisen gewähren würden, würden gefeiert. In immer mehr Branchen würden Menschen für dieses ökologische Thema sensibilisiert.Die Lufthansa habe zwar kürzlich angekündigt, dass sämtliche Geschäftsreisen der Mitarbeiter mit Ausgleichszahlungen für ökologisch sinnvolle Projekte kompensiert werden sollten. Zudem stelle die Tochter Eurowings nun die Strecke Nürnberg-Berlin ein.Da die Charts bei beiden Firmen deutlich angeschlagen sind, sollten Anleger trotz der günstigen Bewertung nicht zugriefen. Wer bereits investiert ist, beachtet die immer näher rückenden Stoppkurse bei 7,50 Euro (TUI) und 16,80 Euro (Lufthansa), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.