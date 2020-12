Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,095 EUR -1,37% (04.12.2020, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,12 EUR -0,30% (04.12.2020, 09:00)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Donnerstag sei die Nachricht fast überall zu lesen gewesen: "Buchungsboom bei der Lufthansa!" Ein satter Anstieg von 400% belege demnach, wie sehr es die Menschen wieder in die weite Welt ziehe. Anleger sollten aber die Meldung lieber etwas genauer lesen.Grundsätzlich sei natürlich klar, dass Millionen von Menschen sich danach sehnen würden, wieder unbeschwert reisen zu können. Das Jahr 2021 sollte - sofern die Verteilung der Corona-Impfstoffe halbwegs nach Plan laufe - sicherlich deutlich besser werden als das Horrorjahr 2020. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Lufthansa würden sich weiter aufhellen, doch kurzfristig bleibe es für den MDAX-Konzern schwierig. Daher erscheine es doch etwas übertrieben, schon jetzt von einem Buchungsboom für die Zeit um Weihnachten und Silvester zu schreiben.Und noch deutlich wichtiger: Der Zuwachs von 400% beziehe sich nicht auf das Vorjahresniveau, sondern nur auf das Niveau der Vorwoche - aus der keine konkreten Buchungszahlen bekannt seien. Es sei also durchaus möglich, dass das Buchungsniveau der Vorwoche einfach sehr niedrig gewesen sei und nun für einige Destinationen eben wieder signifikant gestiegen sei. Solange keine konkreten Buchungszahlen bekannt seien, sondern lediglich eine prozentuale Verbesserung im Wochenvergleich, sollten Anleger also zurückhaltend bleiben. Von einer Trendwende könne allein durch diese eine Prozentzahl leider noch nicht gesprochen werden.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link