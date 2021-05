Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,842 EUR -0,26% (17.05.2021, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,836 EUR +3,69% (14.05.2021, 17:38)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airline Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In der Lufthansa-Chefetage hoffe man weiterhin auf eine Besserung der aktuell immer noch extrem schwierigen Lage im europäischen Luftfahrtsektor. Die Tochter Swiss habe nun eine Prognose gewagt, die aufhorchen lasse.Demnach möchten die Schweizer im so wichtigen dritten Quartal wieder schwarze Zahlen schreiben. So habe Swiss-Chef Dieter Vranckx im Gespräch mit der "SonntagsZeitung" erklärt, dass man weiter verstärkt durch die Zusammenlegung von Flügen und den Einsatz kleinerer Jets Kosten deutlich senken wolle. "Das heißt aber nicht, dass wir als Unternehmen aktuell profitabel sind. Dazu bräuchten wir 50 Prozent der Kapazität von 2019", habe Vranckx betont. "Wir gehen davon aus, dass wir das im Sommer erreichen werden."Die Aussagen der Tochter Swiss würden natürlich Mut machen, dass das anstehende Sommerquartal für die Lufthansa doch etwas besser werde als bisher erwartet. Für den Gesamtkonzern würden Analysten allerdings in allen Quartalen des laufenden Jahres weiterhin mit roten Zahlen rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: