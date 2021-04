Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Reiserestriktionen würden weiterhin deutlich negative Spuren in den Finanzzahlen der Deutschen Lufthansa hinterlassen. In Q1 21 habe die Fluglinie einen operativen Verlust in Höhe von EUR -1,14 Mrd. erwirtschaftet (Q1 2020 EUR -1,22 Mrd.). Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 60% auf EUR 2,56 Mrd. gefallen. Das Vergleichsquartal im Vorjahr sei von den Auswirkungen der Pandemie nur zum Teil betroffen gewesen. Die ausgelastete Kapazität, gemessen in Passagierkilometern, habe in Q1 21 bei 10% des Vorkrisenniveaus von 2019 gelegen. Der operative Mittelabfluss habe durchschnittlich EUR 235 Mio. Euro pro Monat betragen. Entgegen dem fast zum Erliegen gekommenen Passagierfluggeschäft habe Lufthansa Cargo aufgrund des marktweit weiterhin knappen Angebots an Frachtkapazität mit einem bereinigten EBIT von EUR 345 Mio. ein Rekordquartal erzielt.Lufthansa erwarte ab dem Sommer eine stark steigende Nachfrage, habe jedoch die Passagiererwartungen für das Gesamtjahr auf 40% des Vorkrisenniveaus gegenüber 40 bis 50% zuvor reduziert, was Maurer jedoch weiterhin als optimistisch erachte. Mittelfristig erwarte Lufthansa bis zum Jahr 2024 ca. 90 bis 95% der vor-Covid-19 Kapazitäten anbieten zu können und prognostiziere eine Verringerung insbesondere bei Geschäftsreisenden.Lufthansa habe im Zuge der Quartalsberichterstattung eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Nettoverschuldung habe mit EUR 10,9 Mrd. um EUR 1,0 Mrd. über dem Niveau zu Jahresende 2020 gelegen. Die Eigenkapitalquote sei jedoch aufgrund positiver Bewertungseffekte der Pensionsverbindlichkeiten durch steigende Zinssätze auf 5,3% gegenüber 3,5% zu Jahresende gestiegen.Die letzte Einschätzung zur Aktie von Lufthansa lautete "Verkauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.