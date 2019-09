Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa und ihre Tochter Eurowings würden es seit Monaten ablehnen, mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo Tarifverhandlungen zu führen. Dabei gehe es auch um die Frage, ob die Gewerkschaft Tarifverträge bei der Lufthansa rechtmäßig gekündigt habe.In diesem Punkt sehe sich Ufo nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichtes Frankfurt nun gestärkt. Der DAX-Konzern habe feststellen lassen wollen, dass die Tarifverträge nicht gekündigt seien. Das Gericht habe die Anträge abgewiesen. Das Unternehmen habe die Entscheidung bestätigt und prüfe, dagegen Rechtsmittel einzulegen. "Dass ein zweites Gericht die Sache völlig anders sieht, halte ich für unwahrscheinlich", habe Ufo-Vorstand Flohr gesagt.Im August habe die Fluggesellschaft zudem einen Antrag beim Landesarbeitsgericht Frankfurt eingereicht, um den Status der Ufo als Gewerkschaft gerichtlich überprüfen lassen. Das Unternehmen argumentiere, die Gewerkschaft habe seit Monaten keinen vertretungsberechtigten Vorstand eingesetzt und sei damit nicht in der Lage, ihre Rolle als Tarifpartner auszufüllen.Es dürfte spannend werden, ob es der Lufthansa endlich gelinge, in diesem anhaltend schwierigen Marktumfeld einen nachhaltigen Boden auszubilden.Langfristig orientierte Anleger können sich bei der enorm günstig bewerteten Aktie dennoch allmählich positionieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dann bei 11,40 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 30.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link