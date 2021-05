Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,834 EUR +3,67% (14.05.2021, 17:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,766 EUR +3,02% (14.05.2021, 17:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airline Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zuversicht wachse, dass im Zuge der endlich etwas rascher voranschreitenden Impfkampagne in Deutschland und anderen für die Lufthansa wichtigen Märkten die Erholung im Luftfahrtsektor allmählich Fahrt aufnehme. Für die kommenden Quartale werde die Kranich-Airline wohl noch weiter tiefrote Zahlen ausweisen müssen. Doch es bestehe durchaus Hoffnung.Denn gehe es nach den aktuellen Prognosen der Analysten, so dürfte die Lufthansa ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres wieder schwarze Zahlen erzielen. So liege die Schätzung für das Frühjahresquartal 2022 aktuell bei einem Überschuss von 231 Millionen Euro. Für das traditionell starke "Sommerquartal" 2022 werde sogar von einem satten Gewinn von 485 Millionen Euro ausgegangen. Für das erste und das vierte Quartal werde hingegen weiterhin mit Fehlbeträgen gerechnet - das sei jedoch in den "guten Zeiten" des MDAX -Konzerns saisonal bedingt auch meist der Fall gewesen.Im Durchschnitt liege die Gesamtjahresprognose für 2022 aktuell bei einem kleinen Gewinn von 135 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für 2019 habe die Lufthansa noch einen Überschuss von 1,33 Milliarden Euro (2,55 Euro je Aktie) ausgewiesen.Es gebe allmählich wieder Licht am Ende des Tunnels. Allerdings werde das alte Ertragsniveau der Lufthansa über viele Jahre hinweg nicht mehr erreicht werden. Die Gewinne pro Aktie aus den Jahren 2018 oder 2019 könnten aufgrund der massiv gestiegenen Aktienanzahl (die vermutlich noch weiter erhöht werde) ohnehin vermutlich nie mehr erreicht werden. Der MDAX-Titel bleibe ein heißes Eisen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.