Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,875 EUR +1,07% (13.06.2019, 17:24)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,855 EUR +0,59% (13.06.2019, 17:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Stück für Stück arbeite sich die über Monate hinweg arg gebeutelte Lufthansa-Aktie wieder nach oben. Auch am Donnerstag könne sich das Papier der Kranich-Airline wieder etwas verteuern. Dies sei angesichts der Meldung, die der DAX-Konzern heute veröffentlicht habe, auch wenig verwunderlich. Denn der Monat Mai habe der Lufthansa erneut mehr Passagiere beschert. Zusammen mit ihren Töchtern wie Swiss, Austrian und Eurowings habe Europas größte Fluggesellschaft rund 13,2 Mio. Fluggäste befördert und damit 2,8% mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslastung der Flugzeuge habe sich konzernweit um 1,7% auf 81,1% verbessert.Die Lufthansa-Aktie setze ihre jüngste Erholung auch im heutigen Handel weiter fort. Die Chancen stünden durchaus gut, dass daraus eine nachhaltige Gegenbewegung werde. Zumal die jüngsten Aussagen von CEO Carsten Spohr ein Hinweis darauf seien, dass die deutsche Fluggesellschaft womöglich zu Unrecht in Sippenhaft mit zahlreichen strauchelnden Airline-Aktien genommen worden sei. Dennoch dränge sich ein Einstieg bei der Schnäppchen-Aktie aktuell noch nicht auf. Das Chartbild sei immer noch etwas angeschlagen. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 16,80 Euro beachten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link