Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,535 EUR -3,48% (12.11.2018, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,51 EUR -3,89% (12.11.2018, 14:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem der Luftverkehrskonzern am Freitag noch mit soliden Verkehrsdaten habe punkten können, gehe es heute mit den DAX-Titeln wieder deutlich gen Süden. Inzwischen betrage der Börsenwert nur noch 9,3 Milliarden Euro. Angesichts eines Eigenkapitalstandes von zuletzt 11,4 Milliarden Euro gebe es die Lufthansa-Aktie praktisch geschenkt.Eigentlich sollte die Marktkapitalisierung bei gesunden und profitablen Unternehmen wie der Lufthansa nicht dauerhaft unter dem Eigenkapital liegen. Doch derzeit würden offenbar die Sorgen vor einem nachhaltigen Abschwung sowie vor deutlich höheren Treibstoffkosten überwiegen. Zudem sei die Lufthansa-Aktie in den zurückliegenden Monaten einfach nicht in der Lage gewesen, einen nachhaltigen Boden auszubilden. Dies erkläre den aktuell sehr niedrigen Stand der Lufthansa-Anteile, der rein wirtschaftlich eigentlich nicht zu erklären sei.Dennoch sollten Investoren an die alte Börsenweisheit denken: Übertreibungsphasen könnten an der Börse mitunter sehr lange dauern, teilweise sogar länger als man selbst flüssig seiBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: