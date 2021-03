Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,05 EUR +2,50% (24.03.2021, 14:13)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,01 EUR +2,61% (24.03.2021, 14:00)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einer mehrtägigen Talfahrt wegen der wieder in den Vordergrund gerückten Pandemiesorgen hätten die Anleger am heutigen Mittwoch begonnen, im Reisesektor wieder zuzugreifen. Die Lufthansa-Aktie sei nach schwachem Start mit bis zu 2,7 Prozent ins Plus gedreht. Derzeit notiere der MDAX-Titel 1,9 Prozent im Plus bei 10,93 Euro.Zuvor habe eine Abstufung durch die Commerzbank die Lufthansa-Aktie noch unter Druck gesetzt und auf den niedrigsten Stand seit Ende Januar geschickt. Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank habe das Papier angesichts einer dritten Covid-19-Infektionswelle von "hold" auf "reduce" heruntergestuft und das Kursziel von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt.Die Fluggesellschaft habe zuletzt erklärt, dafür bereit zu stehen, die von Bund und Ländern eingeforderten zusätzlichen Corona-Tests für Passagiere umzusetzen. Es sei richtig, Teststrategien im Flugverkehr zu stärken, habe ein Sprecher am Dienstag in Frankfurt erklärt. "Im Gegensatz zu pauschalen Quarantäneregeln bieten regelmäßige Covid-19-Tests wirksamen Infektionsschutz."Die Unsicherheit bleibe weiterhin groß. Die Lufthansa-Aktie ist deswegen nach wie vor ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Diese sollten ihr Investment weiterhin mit einem Stoppkurs bei 9,50 Euro absichern. (Analyse vom 24.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link