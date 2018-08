Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.08.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe."Aufwärtsreaktion wahrscheinlich" hätten sie zuletzt in Bezug auf die Lufthansa-Aktie getiltet. Diese technische Gegenbewegung habe inzwischen stattgefunden, so dass auf Monatsbasis ein Candlestickumkehrmuster in Form eines "bullish engulfing" zu Buche stehe. Zu dieser konstruktiven Entwicklung passe auch die charttechnische Situation auf Tagesbasis. Hier habe der Titel zuletzt den seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 22,87 EUR) zu den Akten gelegt und die Kurslücke von Ende Juli (untere Gapkante bei 22,34 EUR) verteidigt. Beide Phänomene würden die aktuelle Stärke der Lufthansa-Aktie untermauern, zumal die Trendfolger MACD und Aroon jüngst neue Einstiegssignale generiert hätten. In dieser Gemengelage würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 25 EUR den Auftakt zu einer wichtigen Widerstandszone definieren, welche sich über die 50%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses (25,53 EUR) bis zur 200-Tage-Linie (akt. bei 25,92 EUR) erstreckte. Unter Risikogesichtspunkten gebe die offengebliebene Kurslücke Anlegern die Gelegenheit den Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau der unteren Gapkante (22,34 EUR) nachzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:23,56 EUR +0,99% (21.08.2018, 17:35)