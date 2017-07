Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,06 EUR -8,56% (20.07.2016, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,036 EUR -8,76% (20.07.2017, 20:27)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (20.07.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Am Montag gab die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vorzeitige Halbjahreszahlen bekannt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe in der ersten Hälfte des Jahres einen Umsatz von EUR 17 Milliarden (+13% YoY) erzielt. Das Adjusted EBIT sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 97% auf EUR 1.042 Milliarden gestiegen. Dieses Ergebnis schlage die durchschnittliche Analystenerwartung von EUR 800 Millionen um 27%. Dabei würden die Passagierairlines ein kumuliertes Adjusted EBIT von EUR 680 Millionen (+93,2% YoY) erreichen und die übrigen Geschäftsfelder Cargo, Technik und Bordverpflegung kämen auf EUR 362 Millionen (+104,5% YoY).Mit 60 Millionen Passagieren (+17,2% YoY) habe die Lufthansa Group im ersten Halbjahr 2017 so viele Passagiere wie noch nie zuvor befördert. Der Sitzladefaktor sei in diesem Zeitraum mit 79% ebenfalls auf einen historischen Höchstwert gestiegen und liege für die ersten sechs Monate 2017 um 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreszeitraum.Die um Währungseffekte und Treibstoffkosten bereinigten Stückkosten würden gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,2% sinken (-3,4% in Q2). Seine Gesamtprognose für das Adjusted EBIT erhöhe der Lufthansa-Vorstand von "leicht unter Vorjahr" auf "über Vorjahr" und erwarte ein organisches Kapazitätswachstum von ca. 4,7%. Des Weiteren erwarte das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte EUR 100 Millionen niedrigere Treibstoffkosten als im Vorjahreszeitraum.Bei Eurowings, der Billigfluglinie von Lufthansa, lägen die Buchungen weit über dem Vorjahreswert. Auch die Preisentwicklung sei laut Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner zufrieden stellend, sodass man mit einem starken Umsatz für den Sommer rechne. Möglich sei dies vor allem durch die mehr als 30 Airbus-Jets von Air Berlin, die seit diesem Frühjahr samt Besatzung für die Kölner fliegen und so die Expansion unterstützen würden. Obwohl ursprünglich erwartet worden sei, dass Eurowings erst 2018 profitabel werde, habe Lufthansa-Chef Spohr bereits angekündigt, dass man aller Voraussicht nach bereits dieses Jahr schwarze Zahlen schreiben werde.Die Aktie der Deutschen Lufthansa AG sei in diesem Jahr mit einem Kursplus von rund 72% der größte Gewinner im DAX. Trotz der starken Zahlen habe das Wertpapier am Dienstagmorgen um gut 2% nachgegeben - Anleger könnten versuchen Kursgewinne der vergangenen Monate mitzunehmen.Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 5,62 um EUR 20,78 und weise eine Marktkapitalisierung von EUR 9,76 Milliarden auf. Acht Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" setzen und zwölf würden zu "sell" raten. Sie setzen das durchschnittliche Kursziel für die Lufthansa-Aktie mit EUR 18,90 knapp unter den derzeitigen Preis, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 19.07.2017).Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: