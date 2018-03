Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2016 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. 2016 erzielte die Lufthansa Group einen Jahresumsatz von 31,7 Mrd. EUR. Zum Jahresende 2016 waren bei der Lufthansa Group weltweit insgesamt 124.306 Mitarbeiter beschäftigt. (15.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit einem Minus von 4 Prozent in den vergangenen fünf Handelstagen gehört die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) zu den schwächsten Werten im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auslöser für die Gewinnmitnahmen seien die Verkehrszahlen für Februar gewesen. Zwar habe die Airline deutlich mehr Passagiere befördern können als noch vor einem Jahr (13,1 Prozent). Allerdings habe Europas größte Fluggesellschaft nur noch von einer stabilen Entwicklung ihrer Durchschnittserlöse berichtet - erstmals seit neun Monaten.Diese Nachricht habe viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Sie hätten auf eine noch länger anhaltende Periode von Preissteigerungen nach der Air Berlin-Pleite gehofft. Zudem sei vor einem Monat mit Blick auf den Januar noch von einem positiven währungsbereinigten Preisumfeld die Rede gewesen. Die höhere Sitzauslastung sowie gute Geschäfte in der Frachtsparte seien angesichts der Befürchtungen um ein Nachlassen des Branchenaufschwungs zur Nebensache geraten. Die Aktie tauchte um fast 6 Prozent ab und markierte mit 25,52 Euro den niedrigsten Stand seit Oktober, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2018)