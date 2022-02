Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie von Lufthansa habe in den vergangenen Wochen einen starken Rebound vollzogen. Deutschlands größte Airline gehe von steigender Reiselust im Sommer aus und somit seien auch die Anleger in Kauflaune. Allerdings stocke momentan die Erholung aufgrund der allgemein durchwachsenen Stimmung. Diese Marken stünden jetzt im Fokus.An der Börse werde die Rückkehr der Reiselust bereits seit wenigen Wochen gespielt. Die Lufthansa und andere Aktien aus dem Airline-Sektor hätten seit Anfang Dezember wieder deutlich zulegen können. Laut Daten von TDA eien allein in den ersten zwei Januarwochen 2022 die Neubuchungsumsätze im Reisevertrieb deutlich höher gewesen als die des gesamten Dezembers 2021.Die Anleger seien positiv gestimmt und so habe die Lufthansa-Aktie vom Jahrestief 2021 bei 5,24 Euro kräftig um 32 Prozent zulegen können. Zwischenzeitlich habe der Titel sogar ein Mehrmonatshoch bei 7,34 Euro erreicht. In den letzten Tagen sei der Kurs aufgrund der allgemeinen Verunsicherung wieder bis an den GD200 bei rund 6,60 Euro abgesackt und halte sich nun stabil um die psychologisch wichtige 7-Euro-Marke.Wichtig ei jetzt, dass die Unterstützung bei 6,44 Euro nicht unterschritten werde, da ansonsten ein Verkaufssignal neuen Abwärtsdruck entstehen lasse. Im besten Fall würden die Bullen die kommenden Tage den Widerstand bei 7,34 Euro knacken und damit ein starkes Kaufsignal auslösen.Mutige können weiterhin darauf setzen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten fortgesetzt wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Ein bei 5,15 Euro platzierter Stoppkurs sichere die Spekulation vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: